В Азербайджане осуществляется планомерная работа по профилактике инфекционных болезней

В последние годы в результате проводимых в нашей стране широкомасштабных и эффективных мер по профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями обеспечена устойчивая эпидемиологическая стабильность. В настоящее время в Азербайджане, как и в развитых странах Европы, проводится вакцинация против 11 инфекционных заболеваний (против кори, краснухи, паротита, дифтерии, коклюша, столбняка и др.), осуществляется плановая прививка, охватывающая всех детей страны. В последние годы также проводится вакцинация против гепатита В и пневмококка. В результате выполнения плановых прививок по стране на 95-97 процентов и постоянного усовершенствования работы по иммунизации, достигнута стабильная динамика по уменьшению случаев инфекционных болезней, управляемых посредством иммунопрофилактики. Так, охват иммунизацией новорожденных противотуберкулезной прививкой (BCG) составил 97,8 процента, прививкой против гепатита В - 98 процентов, против полиомиелита (OPV0) - 97,8 процента, иммунизация детей до 1 года пентавакциной против коклюша, дифтерии, тетануса, гемофильной инфекции типа Б и гепатита В составила 95,6 процента, прививкой против полиомиелита (OPV3) - 97,6 процента, против пневмококков - 96,5 процента, против кори-паротита-краснухи - 97,9 процента.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, эти данные были обнародованы на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности Республиканского центра гигиены и эпидемиологии (РЦГЭ) за 2016 год.

Выступившая на мероприятии заместитель генерального директора РЦГЭ Афаг Алиева отметила, что борьба с инфекционными заболеваниями является одним из приоритетных направлений социально ориентированной политики государства. Отмечалось, что в последние годы при непосредственной поддержке руководства страны в этой сфере были осуществлены важные меры. Так, утвержденная Кабинетом министров Азербайджана «Программа мероприятий по иммунопрофилактике инфекционных заболеваний на 2016-2020 годы», является важным документом, направленным на снижение уровня заболеваемости среди детей. «В нашей стране с 1995 года не наблюдаются случаи заболеваний полиомиелитом, с 2008 года - краснухой, с 2010 года - дифтерией, с 2013 года - корью, с 2014 года - коклюшем и с 2016 года - эпидемическим паротитом. Кроме того, с апреля 2016 года во всех городах и районах страны было приостановлено использование трехвалентной вакцины OPV и начато применение двухвалентной вакцины OPV», - отметила Афаг Алиева.

Коснувшись вопроса распространения вируса H1N1, который привел к многочисленным летальным исходам в странах Европы, а также в сопредельных с Азербайджаном государствах, А.Алиева отметила, что в прошлом году было пресечено распространение данного вируса в республике.

Заместитель гендиректора РЦГЭ также предоставила информацию о проведенных в связи с началом осенне-зимнего сезона 2016-2017 года работах по усилению профилактических мероприятий против респираторных инфекций и гриппа, а также эпидемиологического мониторинга. Было отмечено, что результаты последних исследований, проведенных в вирусологической лаборатории центра свидетельствуют о том, что эпидемиологическая ситуация в стране находится в пределах нормы.

Также было указано, что в Азербайджане сократилось число больных туберкулезом и гепатитом. На пресс-конференции был продемонстрирован и график заболеваемости малярией, факты заражения которой в стране не наблюдаются с 2013 года. Отмечалось, что этот успех отечественного здравоохранения также отмечен Европейским региональном бюро Всемирной организации здравоохранения.

В заключение А. Алиева рассказала о подготовке кадров и повышении уровня квалификации. Отмечалось, что в июне-октябре 2016 года для специалистов городских и районных медучреждений был проведен тренинг по эпидемиологическому контролю и профилактике заболеваний кори и краснухи, а также врожденного синдрома краснухи.

Баку, 18 января, Азиз Мамедов, АЗЕРТАДЖ