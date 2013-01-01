В Институте травматологии и ортопедии отметили 120-летие выдающегося государственного деятеля Азиза Алиева

Баку, 25 января, Азиз Мамедов, АЗЕРТАДЖ

Одной из личностей, оставившей неизгладимый след в истории Азербайджана, является видный государственный деятель, ученый, выдающийся организатор в области здравоохранения Азиз Мамедкерим оглу Алиев. Современники называли его «Эскулапом общества». Содержательный жизненный путь заслуженного врача республики, доктора медицинских наук, профессора Азиза Алиева является примером и богатой школой жизни для каждого азербайджанца.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, эти мысли прозвучали на мероприятии, проведенном в Научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии (НИИТО) Министерства здравоохранения и посвященном 120-летнему юбилею выдающегося государственного деятеля и ученого.

Выступивший на мероприятии со вступительной речью директор НИИТО, доктор медицинских наук, профессор Вагиф Вердиев напомнил, что недавно отметивший свое 70-летие институт травматологии и ортопедии основан на базе военного госпиталя. Создание в 1946 году в некоторых городах СССР институтов ортопедии и восстановительной хирургии преследовало цель оказания специализированной травматологической, ортопедической помощи инвалидам Великой Отечественной войны (ВОВ). Было подчеркнуто, что в 1951-1959 годы (с небольшими перерывами) директором института был выдающийся политический деятель, профессор Азиз Алиев. В те времена, когда участники ВОВ нуждались в помощи не только в Баку, но и регионах, А.Алиев проводил выездные научные конференции по вопросам лечения и реабилитации инвалидов войны. В институте осуществлялась научно-исследовательская работа по вопросам хирургического лечения огнестрельных ранений и их последствий. Велика заслуга А.Алиева в организации 17-19 июня 1952 года в Баку научно-практической конференции травматологов и ортопедов республик Закавказья и Северного Кавказа.

Было отмечено, что Азиз Алиев внес весомый вклад в развитие ортопедии и травматологии в Азербайджане. В те годы в институте открываются новые отделы и лаборатории, применяются современные методы лечения, привлекаются к работе талантливые специалисты. Кроме того, в институте травматологии и ортопедии открываются отделения восстановительной хирургии, травматологии, ортопедии и челюстно-лицевой хирургии на 300 коек. Из лечебно-диагностических лабораторий и кабинетов были созданы клинико-диагностические, биохимические, бактериологические и гистологические лаборатории, а также кабинеты рентгена, переливания крови, лечебной физической культуры и физиотерапии. В 1952 году была организована полностью оборудованная физиологическая лаборатория.

Выступившие на мероприятии подчеркнули, что для профессора А.Алиева на переднем плане стоял вопрос подготовки кадров. В период его руководства институтом десятки научных сотрудников защитили кандидатские и докторские диссертации, при этом среди них преобладали национальные кадры. Именно в те годы первая на Востоке и в Азербайджане женщина-травматолог H.Сеидова была удостоена ученой степени доктора медицинских наук. За короткий период Азиз Алиевым подготовлено 33 научных трудов. Благодаря усилиям коллектива института поставленная перед ними задача нашла свое решение и до 1956 года около 70 процентам инвалидам в республике была восстановлена трудоспособность. В то же время, много внимания уделялось работе в области повышения квалификации врачей и среднего медицинского персонала Института травматологии и ортопедии. Так, в 1946-1955-е годы 871 медицинский работник, в том числе 401 врач и 470 средних медицинских работников, повысили свою квалификацию.

На мероприятии был показан фотослайд о содержательной жизни и многогранной политической деятельности Азиза Алиева.