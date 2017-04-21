Просившая помощь россиянка родила и не хочет возвращаться в РФ

БАКУ, 21 апр — Sputnik. Гражданка России, столкнувшаяся с проблемой отсутствия средств на роды в Азербайджане, родила своего третьего сына в одном из лучших медицинских учреждений — Республиканском перинатальном центре.

SPUTNIK / КИРИЛЛ БРАГА Врачи не смогут незаконно оперировать здоровых пациентов Об этом сообщила Sputnik Азербайджан сама Ясмин Мариненко. Напомним, что россиянка в силу обстоятельств жила в Азербайджане нелегально. Она находилась на последнем месяце беременности и ввиду отсутствия средств на роды в чужой ей стране не так давно просила помощи у правительства и посольства России в Азербайджане. Она приехала в Азербайджан на родину мужа два года назад вместе с супругом и вторым сыном, чтобы начать тут новую жизнь, а затем забрать старшего ребенка.

Однако, ввиду обстоятельств они опоздали с регистрацией. В результате согласно миграционным законам страны семья должна была оплатить штраф. Однако, средств у них не было, так как супруг Мариненко не имел постоянного заработка. Вдобавок он страдает сердечной недостаточностью, и любой физический труд ему противопоказан. Семья поселилась в столичном поселке Бузовна, где живут престарелые родители супруга. Вскоре женщина узнала, что ждет третьего ребенка. Вернуться в Ставропольский край, где они жили раньше, супруги не могли, не оплатив штрафа, но и продолжать жить в Азербайджане тоже было сложно. Череду проблем дополняли приближающиеся роды, на что у семьи тоже не было денег. © FOTO: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ДМИТРИЯ БАШКИРОВА Российский тенор: я скучаю по Баку, но там меня никто не встретит.

Однако, их сложности не остались незамеченными. Благодаря поддержке пресс-службы Минздрава АР Мариненко приняли в центральном перинатальном центре, расположенном в Баку. И вот 20 апреля она родила здорового мальчика весом 3 килограмма 600 граммов. Врачи обещают выписать женщину с ребенком домой 24 апреля. Кроме того, в Государственной миграционной службе Азербайджана "обнулили" штраф супругов, обещая дать азербайджанское гражданство детям и вид на жительство их матери в связи с тем, что глава семейства фактически имеет двойное гражданство, не лишившись азербайджанского. "Мы подумываем остаться в Азербайджане. У супруга, слава Богу, постепенно стали налаживаться дела, и мы хотели бы забрать своего старшего сына к себе", — рассказала Мариненко, находясь в роддоме. Она поблагодарила правительство Азербайджана за оказанную им помощь и поддержку.

https://ru.sputnik.az/life/20170421/409938977/azerbaijan-rossiyanka-rodila-klinika.html