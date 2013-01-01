Организован семинар, посвященный Всемирному дню без табака

Баку, 31 мая, Азиз Мамедов, АЗЕРТАДЖ

Ежегодно 31 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и ее партнеры отмечают Всемирный день без табака (ВДБТ), привлекая внимание к дополнительным рискам для здоровья, связанным с употреблением табака, и призывая проводить эффективную политику по уменьшению масштабов потребления табака. Решение об объявлении 31 мая Всемирным днем без табака было принято на 42-й сессии Ассамблеи Всемирной организации здравоохранения на основе резолюции номер 19 в 1988 году. Глобальной целью ВДБТ является содействие защите нынешнего и будущих поколений не только от разрушительных последствий для здоровья, но также и от социальных, экологических и экономических бедствий, связанных с употреблением табака и воздействием табачного дыма. ВОЗ и партнеры повсеместно отмечают этот День, привлекая внимание к опасностям для здоровья, связанным с употреблением табака, и призывая проводить государства эффективную политику по уменьшению масштабов потребления табака.

Девиз ВДБТ 2017 года – «Табак – угроза для развития».

Во Всемирный день без табака в Азербайджане также реализуется ряд мероприятий. Так, Центр общественного здравоохранения и реформ (ЦОЗР) Министерства здравоохранения организовало брифинг для представителей медиа, приуроченное Знаменательному дню.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выступившие на мероприятии сотрудники ЦОЗР - заведующая отделом координации проектов Сабина Бабазаде, заведующий отделом здоровья населения Тофик Мусаев и другие отметили, что в настоящее время вопрос о здоровье и здоровом образе жизни становится все более актуальным, особенно среди молодежи. Так, несмотря на свой юный возраст, школьники попадают под пагубное влияние социума, друзей, одноклассников, и тем самым разрушают свое здоровье. Было доведено до внимания, что в современном обществе наиболее актуальными являются проблемы, связанные с табакокурением, наркоманией и алкоголем. Вредные привычки оказывают негативное влияние на жизнь общества в целом, а также на жизнь и деятельность личности в отдельности. Они ежегодно отравляют, разрушают здоровье и уносят жизни тысяч людей, и в данный момент эта проблема стала поистине глобальной.

Было отмечено, что ВОЗ призывает страны придавать первостепенное значение усилиям по борьбе с табаком и активизировать их в рамках мер по выполнению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Ежегодно в результате употребления табака умирает около 6 миллионов человек, и если не активизировать усилия, то согласно прогнозам к 2030 году этот показатель превысит 8 миллионов человек в год.

Было доведено до внимания, что во второй половине ХХ века во многих странах произошло принципиальное изменение основных причин смерти, – на первый план вышли такие хронические неинфекционные заболевания (НИЗ), как болезни системы кровообращения, онкологические и бронхо-легочные заболевания, а также сахарный диабет. Принимая во внимание актуальность проблемы, Распоряжением Президента Азербайджана от 23 декабря 2015 года утверждена «Стратегия по борьбе с неинфекционными заболеваниями в Азербайджане на 2015-2020 годы». Во исполнение Распоряжения главы государства, Центр регулярно проводит информационно-просветительские мероприятия для общественности и форумы по вопросам здравоохранения среди молодежи. Так, в преддверии ВДБТ 22-24 мая в Баку при поддержке Министерства здравоохранения проведена акция «Меняем сигареты на яблоко!», совместно организованная ЦОЗР и молодежной организацией «ASAN könüllüləri». Цель акции - привлечь населения внимание к здоровому образу жизни, и к отказу от вредных привычек. В первый день акция проведена перед станцией метро «28 Мая». В ходе мероприятия 50 добровольцев и представителей ЦОЗР, одетых в майки с лозунгом акции, подойдя к курящим лицам, подробно проинформировали их о вреде табакокурения и табачного дыма. Затем курильщикам предлагали бросить сигарету и взять яблоко, считающееся символом здорового образа жизни. В ходе акции были проведены просветительские беседы с более чем 300 курильщиками, которые бросили сигареты в специальный ящик, взяв взамен зеленое яблоко, как символ здоровья.

На мероприятии была дана информация о проведенных в Азербайджане исследованиях, направленных на борьбу против курения, о национальном опросе курильщиков и советах, связанных с отказом от табакокурения, а также о регулярно осуществляемых Центром мероприятиях по информированию населения о вреде табакокурения, которое считается важной проблемой общественного здравоохранения.

На семинаре была также предоставлена информация о количестве курящих в мире и в нашей стране.