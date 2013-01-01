Граждане активно пользуются электронными услугами Министерства здравоохранения

Баку, 6 июня, Азиз Мамедов, АЗЕРТАДЖ

6 июня в Центре общественного здравоохранения и реформ Министерства здравоохранения состоялось мероприятие, посвященное итогам работы, проделанной министерством во исполнение «Национального плана действий по поощрению открытого правительства на 2016-2018 годы», утвержденного Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 27 апреля 2016 года под номером 1993.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на мероприятии было отмечено, что в Азербайджане осуществляется последовательная политика по поощрению открытого правительства. Так, впервые в Азербайджане в 2007 году была утверждена «Национальная стратегия по повышению прозрачности и борьбе с коррупцией». В рамках осуществляемых в этом направлении мер в стране проделана значительная работа по формированию электронного правительства, в том числе в соответствии с направлениями деятельности различных государственных органов. С целью организации этих услуг на основе принципа «одного окна» был создан портал «Электронного правительства» (www.e-gov.az).

Было доведено до внимания, что Министерство здравоохранения предприняло серьезные шаги для оказания электронных услуг гражданам. Так, с целью упрощения использования е-услуг, оказываемых министерством, вновь разработаны и сданы в эксплуатацию 19 наименований электронных услуг, в том числе, электронный регистр передачи данных «Медицинского свидетельства о рождении»; порядок обращений и документов для приема на работу медицинских и фармацевтических работников, получивших в зарубежных странах высшее и среднее специальное образование, а также последипломное образование по специальности; электронная форма разрешения на использование в частных медицинских учреждениях наркотических средств и психотропных веществ.

Также была предоставлена информация о наиболее популярных среди граждан е-услугах Министерства здравоохранения. Так, на 22 мая 2017 года обращения для участия в конкурсах и прием документов в связи с приемом на работу в медицинские учреждения, находящиеся в подчинении Министерства здравоохранения, воспользовались 20015 раз; прием документов и обращений для проведения сертификации медицинских работников был осуществлен 7716 раз; информация о лекарственных средствах была предоставлена 3672 раза; о медицинских кадрах через единый регистр - 1231 раз; о медицинских учреждениях - 832 раза.

http://azertag.az/ru/xeber/Grazhdane_aktivno_polzuyutsya_elektronnymi_uslugami_Ministerstva_zdravoohraneniya-1067879