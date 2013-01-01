Отмечен профессиональный праздник медработников Азербайджана

Баку, 17 июня, АЗЕРТАДЖ

Как сообщалось ранее, в соответствии с Распоряжением общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева от 4 июня 2001 года ежегодно 17 июня отмечается в нашей стране как день профессионального праздника медицинских работников.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в связи с этим 17 июня представители медицинской общественности во главе с министром здравоохранения Огтаем Ширалиевым посетили Аллею почетного захоронения, где почтили память общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного независимого азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложили венок к его могиле.

Была также почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, возложены венок и цветы к ее могиле.

Затем работники сферы здравоохранения посетили Шехидляр хиябаны, где почтили память героических сынов Отечества, отдавших свои жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложили венок к мемориалу «Вечный огонь».

Затем в Министерстве здравоохранения состоялось заседание коллегии, посвященное профессиональному празднику медработников. В заседании приняли участие известные ученые, руководители медицинских учреждений, функционирующих в Баку и регионах.

Открывая мероприятие вступительным словом, министр здравоохранения Огтай Ширалиев поздравил всех медицинских работников. Отметив, что в Азербайджане профессиональный праздник работников здравоохранения отмечается уже 16-й год, министр сказал, что этот день работникам здравоохранения подарил великий лидер Гейдар Алиев своим Распоряжением от 4 июня 2001 года.

О.Ширалиев отметил, что достойным преемником политического курса великого лидера – Ильхамом Алиевым успешно продолжаются меры, осуществляемые во имя здоровья и благосостояния нашего народа. Азербайджанское государство высоко оценивает труд работников, занятых в медицинской сфере.

Говоря о значении соответствующих распоряжений в сфере развития здравоохранения, подписанных Президентом Ильхамом Алиевым в последнее время, министр сказал, что в целях дальнейшего повышения уровня оказываемого населению медицинского обслуживания осуществлен ряд важных мер для усиления материально-технической базы объектов здравоохранения. «Одной из сфер, свидетельствующих об успешности социальной политики, является здравоохранение. По инициативе главы государства в этой области приняты важные законодательные акты, государственные программы и другие важные документы. В последнее время осуществляются такие меры, направленные на совершенствование управления здравоохранения, расширение материально-технической базы медицинских учреждений, внедрение новых медицинских технологий, коренные кадровые реформы и др. Все это, в свою очередь, создает гарантии для развития отечественного здравоохранения в соответствии с мировыми стандартами, интеграции его в систему здравоохранения наиболее развитых стран мира, а также ощутимому росту влияния азербайджанского здравоохранения на международном масштабе. За этот период объем выделяемых на здравоохранение бюджетных средств вырос в несколько раз, построено или капитально отремонтировано более 600 медицинских учреждений (большинство из которых находятся в регионах республики), все учреждения были обеспечены современным медицинским оборудованием и техникой», - добавил министр.

Было доведено до внимания, что в реализации ряда государственных программ имеются большие заслуги Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой. Так, по инициативе первой леди Азербайджана в мае 2009 года в Баку открылся Республиканский центр талассемии, где дети, страдающие этой болезнью, бесплатно получают необходимые медикаменты и квалифицированную медицинскую помощь.

Затем были зачитаны распоряжения Президента Ильхама Алиева о награждении группы сотрудников здравоохранения высокими государственными наградами (медалями «Терегги» и почетными званиями - «Заслуженный врач» и «Заслуженный учитель»).

В заключение О.Ширалиев поздравил медработников, награжденных нагрудным знаком Министерства здравоохранения "Отличник здравоохранения" и "Почетной грамотой».