Совершенствование знаний и навыков врачей проводятся посредством курсов непрерывного медицинского образования

Баку, 18 сентября, АЗЕРТАДЖ

С целью усовершенствования медицинского образовательного процесса и приведения его в соответствие с международными стандартами, приказом министра здравоохранения Огтая Ширалиева от 20 июня 2017 года за номером 45 утверждены «Временные правила по совершенствованию знаний и навыков врачей».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в приказе руководителям управлений и учреждений здравоохранения поручается руководствоваться в своей работе этими правилами. Помимо этого, в приказе есть поручение организовать на кафедрах нервных болезней, анестезиологии и реаниматологии, микробиологии и эпидемиологии, оториноларингологии и кардиологии Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей имени А.Алиева программ и курсов усовершенствования образования, для пилотного проекта с 2017/2018 учебного года. Кроме того, для улучшения качества медицинской помощи врач должен постоянно совершенствоваться, быть в курсе новейших достижений медицинской науки, повышать уровень знаний и навыков. В этом врачу поможет непрерывное медицинское образование (НМО).

Основная цель НМО – обеспечение высокого качества медицинских услуг, оказываемых населению. В то же время, НМО позволит врачам усовершенствовать профессиональное развитие. Вместе с тем, эта система позволит повысить их ответственность. Для прохождения сертификации врачи должны будут набрать определенное количество кредитов. Кредит – единица измерения образовательной активности врача. Так, в течение года врач должен набирать 48 минимальных годовых кредитов, а за пятигодовой период сертификации - 240 минимальных кредитов. Учебные и научные работы, программы по НМО регистрируются в Научно-медицинском совете Министерства здравоохранения.

В случае, если врач не набирает необходимый минимальный кредит, то он не допускается к сертификации. При этом если врач в течение первых 4 лет пятигодового периода сертификации набирает 240 и более кредитов, то в последний год ему достаточно набрать 24 кредита. Кроме того, если врач в текущем году набирает более 48 кредитов, то лишнее количество кредитов, в случае недостатка необходимых кредитов, прибавляются к прошлогоднему показателю, или к показателю последующего года. Однако в переходный период сертификация в основном может быть осуществлена через 1 или 2 года. Только в этом случае предусмотренные на год 48 кредитов будут достаточны для врача. В конце каждого года пятигодового периода сертификации врач готовит план своего профессионального развития на следующий год, который должен пройти утверждение у руководителя медицинского предприятия.