Звонки доходят до Минздрава

Звонки доходят до Минздрава

Сотрудники haqqin.az в кабинете «горячей линии» Минздрава, и такие обращения по телефону следуют одно за другим. Звонок женщины с диабетом приняла врач-оператор Кямала Азимбекова. Спокойно и терпеливо, чему ее за долгие годы научила работа на «горячей линии», выслушала просьбу позвонившей и тут же передала ее лечащему врачу и заведующему поликлиникой по месту жительства женщины. Их реакция была столь же мгновенной: уже через несколько минут обратившаяся перезвонила и поблагодарила оператора за содействие.

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