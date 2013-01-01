Вакцины из Индии или поддельные лекарства. Media.Az пустили в Центр Минздрава, где проверяют лекарства

Центр аналитической экспертизы лекарственных препаратов Министерства здравоохранения ежедневно проделывает колоссальную работу для того, чтобы свести на нет вероятность попадания на полки отечественных аптек поддельных или некачественных препаратов.

Следует отметить, что лаборатория данного Центра располагает суперсовременным оборудованием для проведения анализа лекарственных препаратов, поступающих на отечественный фармацевтический рынок. В частности, здесь установлены хроматографы, которые могут проводить детальный анализ лекарственных препаратов.

https://media.az/society/1067716756/-intervyu-mediaaz-so-specialistami-centra-analiticheskoy-ekspertizy-lekarstvennyh-preparatov/