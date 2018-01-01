Что из себя представляет Детский санаторий в Бузовна? - РЕПОРТАЖ - ФОТО/ВИДЕО

Республиканский детский санаторий Министерства здравоохранения Азербайджана, расположенный в поселке Бузовна, функционирует с 1985 года. В 2014 году здание было сдано в эксплуатацию после масштабной реконструкции.

Общая площадь шестиэтажного санатория составляет восемь тысяч квадратных метров. Данное учреждение, оснащенное современным медицинским оборудованием, предназначено для лечения и реабилитации на бесплатной основе (за счет государства).

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http://media.az/society/1067753869/detskiy-sanatoriy-v-buzovna-sovremennoe-oborudovanie-kvalificirovannyy-personal-i-bolnye-deti-foto-video/