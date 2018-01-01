Маленькими шагами мы побеждаем коронавирус – ТРИБУНА МИНЗДРАВА

Статистические данные по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Азербайджане изменились. Радует, что с каждым днем число вылечившихся людей становится больше, чем заболевших (на 29 июля 622 против 363 инфицированных).

Несмотря на это больные продолжают умирать от этой напасти. Цифры, указывающие на жертвы COVID-19, остаются практически неизменными. При этом средний показатель составляет 6-8 человек в день. Максимальная же смертность была зарегистрирована 21 июля - 13 человек.

подробнее:

https://vesti.az/socium