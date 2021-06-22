Детей вакцинировать нельзя отложить. Где поставить запятую? - глава нацкомиссии по иммунизации

Слово "вакцинация" в настоящее время без преувеличения является синонимом слова "защита". В наши дни в чрезвычайной актуальности проблемы противоинфекционной защиты никого убеждать не надо. Всего одна коронавирусная инфекция потрясла весь мир. Но таких инфекций вокруг нас немало, и если своевременно не контролировать их всевозможные проявления и мутации, то человечество может оказаться в крайне сложной ситуации.

Именно благодаря вакцинации у нас формируется стойкая защита от тяжелых инфекций, и при контакте с возбудителем с большой долей вероятности вы не заболеете или перенесете болезнь в легкой форме, без тяжелых осложнений.

За пандемией коронавируса и идущими вокруг нее процессами многие позабыли, что существует множество других опасных инфекционных заболеваний. Вопрос вакцинации от них должен оставаться в поле зрения, потому что эти инфекции никуда не делись.

Есть ли какие-либо противопоказания к вакцинации? Бывают ли осложнения от вакцин? Не перегружают ли прививки иммунную систему детей? На эти и друшие вопросы вносит ясность председатель Азербайджанской Национальной технической консультативной экспертной комиссии по иммунизации, доктор медицинских наук, профессор Гусейн Габулов.

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