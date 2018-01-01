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Россия с Азербайджаном говорят о безопасности, то есть о пандемии

Пандемия породила новое для современности явление - едва ли не наиболее активным фактором в социальных аспектах трансрегиональной интеграции стало сближение санитарно-эпидемиологических практик и систем здравоохранения. Причем от эффективности взаимодействия в этом сегменте отношений государств зависит множество сопряжённых аспектов - от экономической активности бизнес-контактов и развлекательного туризма, до качества высшего образования (преодоление пагубных эффектов онлайн форм) и внедрения стандартов нового технологического уровня. Помимо того, это вопрос надлежащего уровня гражданской безопасности общего регионального пространства.

 

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Ötən gün, 13:13

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyin Rəsmi Saytı
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